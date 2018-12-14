الولايات المتحدة تدين النظام الإيراني لإنتهاكه حقوق الانسان بحق صحفي

الخليج 365

قالت الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدين بأقوى العبارات النظام الإيراني لانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان دون توقف.

وأضافت في تغريدة لها عبر 'تويتر' نشعر بحزن عميق إزاء تقارير وفاة السيد وحيد صيادي نصيري، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان احتجزه النظام الإيراني بشكل تعسفي وتوفي في السجن.

وتابعت، كان السيد صيادي نصيري قد أضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي في قم، حيث لم يُسمح له بمقابلة محام، وتم احتجازه في ظروف غير إنسانية، واتُهم بارتكاب جرائم أمنية زائفة مثل "إهانة المرشد الأعلى".