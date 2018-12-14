شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح أمام البرلمان بتطبيق خدمة الدفع الإلكترونى لرسوم التقاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تطبيق خدمة الدفع الالكترونى لرسوم التقاضى.

وأوضح فؤاد فى تصريح لـ" الخليج 365" أن المقترح يهدف إلي توفير خدمات الدفع الالكتروني لرسوم التقاضي بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الالكترونية التي تتوافر علي مستوي جمهوريه مصر العربية ،وذلك لمنع ظاهره الزحام التي يشهدها شباك وزاره المالية بمختلف المحاكم و التسهيل و التيسير علي المواطنين المتعاملين معه .

وتابع عضو مجلس النواب ، أن الاقتراح يأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري و استراتيجيه التنمية المستدامة التي تمثل رؤية لخطه التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد ، والسعي لتحقيق المزيد من الشمول المالي متفقا مع القوانين و التوجهات العالمية في تبني السياسات التي تقلل التعامل النقدي وتشجع استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

وطالب الدكتور محمد فؤاد اتخاذ اللازم نحو أحاله الاقتراح هذا إلي لجنه المقترحات و الشكاوي لبحثها تمهيدا لإحالتها للوزارات و الجهات المختصة.