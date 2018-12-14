الأمن العام يقفل محال لسوريين مخالفين في قضاء بنت جبيل

تابع مركزا ​الامن العام​ في ​بنت جبيل​ و​تبنين​، بتوجيه من المديرية العامة للامن العام، حملة اقفال محال لسوريين مخالفين في قضاء بنت جبيل.

وتم إقفال 3 محال من اصل 15، تم ختم أحدها، للحدادة الافرنجية بالشمع الاحمر ويعود للسوري مصطفى حايك.

وفي تبنين، حيث توجد 6 محال مخالفة، بعضها أقفل بشكل تلقائي، وبقي محلان فقط تحت المراقبة.

يذكر انه يتم اعطاء مهلة 48 ساعة لكل مخالف لاقفال محله، قبل ختمه بالشمع الاحمر.

واشار اهالي قضاء بنت جبيل الى ظاهرة السيارات غير المسجلة التي يستعملها ​العمال السوريون​ في تنقلاتهم يوميا.