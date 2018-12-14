النشرة: هدوء نسبي في حي الشراونة وتدابير مشددة للجيش

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ ان "الهدوء النسبي عاد الى ​حي الشراونة​ في ​بعلبك​ مع تدابير مشددة للجيش، بعد الأحداث الأمنية التي شهدها ليل أمس، جراء استهداف مسلحين ليلا دورية تابعة للجيش ب​الاسلحة​ والقذائف الصاروخية إلى جانب تعرض مركز للجيش في الحي المذكور ومركز آخر في بلدة مرطبا الحدودية ل​إطلاق النار​، ما أدى إلى استشهاد الجندي رؤوف حسن يزبك وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين بجروح، نتيجة إصابة آلية تابعة لدورية في حي الشراونة".

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