الخطيب: البعض يخضع التكليف لاهداف فئوية بقصد القبض على السلطة

دعا نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب، خلال خطبة الجمعة في مسجد ​بلدة لبايا​ في ​البقاع الغربي​، السياسيين بالعمل "للخروج من حالة المراوحة التي تعاني منها عملية ​تشكيل الحكومة​، والكف عن المناورة المفضوحة من قبل البعض الذي يخضع التكليف لاهداف فئوية بقصد القبض على السلطة، لذلك فاننا ندعو هذا البعض لاخذ الامر من منطلق المسؤولية الوطنية والاخلاقية لاخراج البلد من ازماته والحؤول دون الانهيار، فما يعاني منه ​لبنان​ من اوضاع اقتصادية صعبة وشلل حكومي ينعكس على اداء المؤسسات ينبغي ان يشكل خافزاً ودافعاً للاسراع بتشكيل حكومة وطنية تتفرغ لمعالجة الازمات الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز منعة لبنان في ظل الانتهاكات و​التهديدات الاسرائيلية​، بدل ان يؤخذ امر تعطيل التشكيل سلاحاً للابتزاز".

ووجه تحية "الاكبار والتقدير الى ​الشعب الفلسطيني​ ومقاومته الباسلة التي استطاعت ضرب الاحتلال في ​الضفة الغربية​ في عمل بطولي وشجاع يبشر بمرحلة جديدة من مواجه العدو الذي سقط في تداعيات عدوانه ومخططاته التي افشلها صمود الشعب الفلسطيني وتصديه باللحم العاري لاتفاقيات الذل والصفقات المشبوهة الساعية لاخضاعه لارادة الاحتلال".

واعتبر الخطيب أن "معاناة الشعب ​اليمن​ي الشقيق المنهك جراء الحصار والمجازر والمجاعة تستدعي من جميع القادة والزعماء وقفة ضمير لانقاذ هذا الشعب الطيب والمسالم ووقف نزيف الدم، ونحن نأمل ان تسفر محادثات السلام التي ترعاها ​الامم المتحدة​ بين اليمنيين الى نتائج ايجابية تفضي الى نهاية الصراع الداخلي رحمة بالشعب اليمني الذي دفع ثمناً باهظاً من حياة ابنائه، ونحن ندعم كل الجهود والمساعي التي تعيد الامن والاستقرار الى اليمن وتحفظ دماء ابنائه ليعود سعيداً ومستقراً ينعم بالسلام".