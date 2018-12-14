أشار النائب السابق ​أمل ابو زيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أننا "تلقّينا بألم خبر الاعتداء على دورية للجيش اللبناني في منطقة ​بعلبك​ والذي أدى الى استشهاد مجنّد واصابة 3 عسكريين"، معتبرا ان "هذا الاعتداء مُدان ومرفوض بحق جنود هم حرّاس الامن والاستقرار ويفترض أن نكون خلفهم وخلف ​المؤسسة العسكرية​ التي هي رمز عنفواننا وكرامتنا الوطنية وحامية سيادتنا وحدودنا ".

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو زيد: الاعتداء على الجيش مُدان ومرفوض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .