القطان: السياسيون لسيوا قادرين على أن يشكلوا حكومة

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ أنَّ "السياسيين والوزراء والنوّاب في ​لبنان​ ليسوا قادرين على أن يشكلوا حكومة لأنّ الكل عندهم أطماع والكل عنده غايات، ولكن السؤال نحن العباد والبشر لماذا يريدون منا دفع الثمن؟ نحن نريد أن نأكل ونشرب ونريد حياة كريمة في هذا البلد، فنحن لا نطالب فقط بتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، بل نحن نطالب بمراعاة الظروف الإقتصادية التي يعيشها المواطن في لبنان".

وأوضح القطان، خلال خطبة الجمعة، أن "اليوم نسمع أنهم يغلقوا مصانع ومعامل وشركات في منطقتنا ​البقاع​ خصوصاً، نسأل هل يعلم الساسة كم يعمل في هذه ​المصانع​ والمعامل من أبناء البلد؟ لا يكفي أنكم معكم مليارات أيها الساسة في لبنان، لا يكفي أن أولادكم ليسوا في لبنان، لا يكفي أن المواطن اللبناني يرزح تحت وضع معيشي صعب جداً، وبطالة متفشية في لبنان بشكل كبير جداً، لا يكفي هذا؟ حتى نذهب ونغلق هذه المصانع حتى نضغط على من يعمل فيها وهنالك الآف بل مئات من العمّال والعائلات التي تعتاش من هذه المصانع والمعامل؟".

ولفت القطان إلى "أننا لسنا ضد تسوية أوضاع هذه المعامل والمصانع، ونحن مع معالجة أي خطر بيئي وأي خطر ممكن أن ينتج عن أي معمل ومصنع، ولكن هذه المعالجة ينبغي أن تتولى ​الحكومة​ والوزارات معالجتها بالطرق الصحيحة دون الضغط على ​العمال​ والمواطن أكثر، ومن دون أن يوجد ناس بزيت وناس بسمنة، وناس بواسطة وناس بلا واسطة، وناس محسوبين على أشخاص "ما حدا بيقدر يدق فيهم"، لذلك نسأل الله أن تفهم وتعي هذه الدولة وهؤلاء المسؤولين الخطر الذي سينتج ولو بعد حين من وراء هذه ال​سياسة​ الظالمة التي نراها في بلدنا وفي منطقتنا".