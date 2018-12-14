خوري: يهمنا ان تتضمن الحكومة حدا أدنى من الاتفاق والتوازن بين وزرائها

أكد وزير الاقتصاد ​رائد خوري​ ان "​التيار الوطني الحر​ هو من اكثر الأطراف المعنية والمهتمة بتأليف ​الحكومة​ سريعا، لأن كل يوم يمر يأكل من أيام العهد"، لافتا الى انه "يهمنا ان تتضمن الحكومة حدا أدنى من الاتفاق والتوازن بين وزرائها لتتمكن من الإنتاج في المرحلة المقبلة من دون عرقلة".

وردا على سؤال عن إمكان تأليف حكومة بـ 36 وزيرا إعتبر خوري أن"العدد غير مهم، الاساس ان يتفق المعنيون والفرقاء على المبادىء الأساسية منها تمثيل سنة ​8 آذار​".