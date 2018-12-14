السفير البابوي زار مطرانيتي الروم الكاثوليك والموارنة وتفقد مركز كاريتاس صيدا

وصل، صباح اليوم، السفير البابوي في لبنان جوزيبي سبيتاري الى ​مدينة صيدا​، يرافقه رئيس رابطة "​كاريتاس​" في لبنان ​الاب بول كرم​، المدير العام للرابطة الدكتورة ريتا رحيم، في اطار جولة تفقدية بدأها بزيارة الى مطرانية ​دير القمر​ للموارنة في صيدا، وكان في استقباله ​المطران مارون العمار​ على راس وفد من الآباء.ثم انتقل السفير سبيتاري والوفد المرافق والمطران العمار الى مطرانية دير القمر للروم الملكيين الكاثوليك حيث التقى ​المطران ايلي حداد​، وكانت مناسبة اطلع على مبنى المطرانية الأثري وموقعها التاريخي وأهميته.

ثم جال سبيتاري برفقة المطرانين عمار وحداد على مركز "كاريتاس" الصحي الاجتماعي في صيدا حيث اطلع من الأطباء المشرفين عليه على مهام المركز والخدمات التي يقدمها للمرضى، وتفقد مرافقه من عيادة للاطفال، والصيدلية وغيرها من الأقسام.