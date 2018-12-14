مصلحة الليطاني: إعفاء فحص التربة في مختبر مركز خربة قنافار من الرسوم

أصدر مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور ​سامي علوية​ مذكرة تضمنت "اعفاء كافة عينات التربة التي يجرى فحصها في مختبر التربة والمياه التابع لمركز ​خربة قنافار​ الإرشادي التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني من الرسوم بناء لطلب ​نقابة العمال الزراعيين​ ولصالح ​المزارعين​ في ​البقاع​ طيلة العام 2019، وذلك لتخفيف التسميد وتحسين الإنتاج".

وأوضح أنه "يكون الحد الأقصى للعينات التي يمكن فحصها مجانا في المختبر المذكور لصالح الجهة المذكورة 30 عينة شهريا"، لافتا الى أن "أسباب الإعفاء هي بسعي المصلحة ضمن مهامها الى الترشيد الزراعي، بالإضافة الى قيامها بفحص التربة لوضع برامج التسميد على نحو يخفف من ​تلوث نهر الليطاني​ الناجم عن ​القطاع الزراعي​، ولما كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تضع بتصرف المزارعين مختبر التربة والمياه التابع لمركز خربة قنافار الإرشادي".