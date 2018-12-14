خليل: تقرير موديز يفرض على الجميع الإنتباه إلى أهمية تشكيل الحكومة

أكد وزير المال في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "تقرير Moody’s الذي حافظ على تصنيف ​لبنان​ مع تغيير النظرة إلى سلبية يفرض على الجميع الإنتباه إلى المضمون الصحيح، الذي يؤكّد على أهمية ​تشكيل الحكومة​ والبدء بالإصلاحات لإعادة الثقة وتخفيف معدّل المخاطر وتخفيف العجز".

ولفت إلى أنه "إذا كان هذا الأمر ممكناً الآن فربما سنخسر فرصته بعد أشهر إذا ما بقيت النظرة السلبية نفسها".

وكانت وكالة "​موديز​" للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت انها عدلت النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان إلى سلبية اثر تصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية.

ولفتت إلى أن "النظرة المستقبلية السلبية للبنان ترجع إلى زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد".