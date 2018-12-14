الاحرار يثمن مبادرة رئيس الجمهورية كسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها تشكيل الحكومة

ثمن المجلس الاعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون "مبادرة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون بإجراء استشارات مع المرجعيات والقيادات المؤثرة في كسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها ​تشكيل الحكومة​، ونتفهم الاسباب التي حدت به الى اتخاذها، خصوصا تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية".

ودعا "كل الافرقاء الى التجاوب معه والاستعداد للتضحية في سبيل نجاح المبادرة والتوصل الى حكومة تتولى التصدي للازمات والتحديات التي يواجهها الوطن. اما اذا لم تنجح بسبب التعنت والتشبث بالمواقف، فنهيب برئيس الجمهورية تسمية المعرقلين من جهة والانتقال الى خيار الحكومة المصغرة او حكومة تكنوقراط غير مسيسة من جهة اخرى، المهم في المحصلة وجود حكومة تسمح باكتمال المؤسسات وحسن سيرها، علما انها ضرورة ايضا لتأخذ قرارات المؤتمرات التي عقدت لدعم ​لبنان​، واولها مؤتمر "سادر"، طريقها الى التطبيق".