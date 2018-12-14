كيدانيان: لبنان ملاذ العرب والنساء هن رائدات في الاعلام

أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اواديس كيدانيان، خلال حفل اطلاق مركز الاعلاميات العربيات في لبنان، أن "النساء هن رائدات في الاعلام، وانا اؤمن ان الاعلامية اذا اقتنعت بمشروع او ببلد او بوطن يمكن ان ترفعه عاليا، واذا لم تقتنع به فيمكن ان تنزله الى الارض، وانا اؤمن ان وجودكن هنا سيكون رافعة اساسية للبنان".
ولفت إلى "أنني أعرف ان اشقاءنا العرب يحبون لبنان، ولكن رأيت في هذه المبادرة فسحة لنعود ونطل على العالم العربي من السعودية الى مصر فالعراق والمغرب والاردن، لنذكرهم ونقول لهم أن لديكم شقيقة اسمها لبنان، وانتم من الداعمين الاساسيين لنا، ونحن نكمل مسيرتنا بوجود هذه الوجوه النيرة من السفراء والطاقم السياسي اللبناني".
وتوجه كيدانيان الى الدول العربية المشاركة في المؤتمر بالتأكيد "أننا نحيا بكم، فانا وزير للسياحة منذ عامين، ومهما اجتهدت وعملت للقطاع السياحي اللبناني من اجل مجيء السواح من اوروبا وروسيا والصين واليابان، فانهم يقولون لي نريد سواحا من الدول العربية ومن الخليج، فمن دونهم سياحة لبنان لا تستقيم، وعندما أجتمع مع ممثلي القطاع السياحي الخاص ونناقش هذا الموضوع يقولون لي اذا لم يسو الوضع مع الدول العربية فان الحال لن تستقيم".
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