مندوب إسرائيل: مجلس الأمن سيبحث الأربعاء القادم أنفاق "حزب الله"

أكد مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة داني دانون أن "الجلسة العلنية الخاصة بأنفاق "حزب الله" الهجومية العابرة للحدود ستعقد الأربعاء المقبل بطلب من الولايات المتحدة، حيث ستقدم إسرائيل حقائق ومعلومات تثبت انتهاك سيادتها ومخالفة قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في نهاية حرب عام 2006".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت ستقدّم إسرائيل والولايات المتحدة ستقدمان مشروع قرار في الأمم المتحدة يصنف "حزب الله" منظمة إرهابية.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن عن إطلاق عملية "درع الشمال" عند الحدود مع لبنان لتدمير أنفاق "حزب الله".
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