مندوب إسرائيل: مجلس الأمن سيبحث الأربعاء القادم أنفاق "حزب الله"

أكد مندوب إسرائيل الدائم في ​الأمم المتحدة​ ​داني دانون​ أن "الجلسة العلنية الخاصة بأنفاق "​حزب الله​" الهجومية العابرة للحدود ستعقد الأربعاء المقبل بطلب من ​الولايات المتحدة​، حيث ستقدم إسرائيل حقائق ومعلومات تثبت انتهاك سيادتها ومخالفة قرار ​مجلس الأمن​ رقم 1701 الصادر في نهاية حرب عام 2006".

وكانت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" قد ذكرت ستقدّم إسرائيل والولايات المتحدة ستقدمان مشروع قرار في الأمم المتحدة يصنف "حزب الله" منظمة إرهابية.

يذكر أن ​الجيش الإسرائيلي​ كان قد أعلن عن إطلاق عملية "درع الشمال" عند الحدود مع ​لبنان​ لتدمير أنفاق "حزب الله".