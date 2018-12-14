برلمان كوسوفو يصوّت على إنشاء جيش للبلاد

صوّت برلمان جمهورية ​كوسوفو​، إحدى الدول المستقلة عن يوغوسلافيا، على إنشاء جيش للبلاد المستقلة منذ عام 2008. وكانت قوة "كفور" بقيادة ​حلف شمال الأطلسي​ قد أعلنت أن "القوات أجرت تدريبات تقليدية من اجل جهوزية الانتشار السريع في جميع أنحاء كوسوفو وفقا لقرار ​الأمم المتحدة​ الذي يحدد دورها قبيل إجراء التصويت على إنشاء الجيش". وأكد متحدث باسم الحكومة الصربية أنه "رغم التصويت فإن ​صربيا​ ستبقى على خطى السلام".

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