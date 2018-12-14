"السترات الحمراء" تعلن انطلاق حركة احتجاجية في تونس

اعلنت حركة احتجاج تونسية تطلق على نفسها "السترات الحمراء"، خلال مؤتمر صحفي، أنها استلهمت تحركها من حملة اصحاب "السترات الصفراء" الفرنسية للإعلان عن مطالب شعبية اجتماعية واقتصادية.

ولفتت الحكرة إلى "أننا استلهمنا تحركنا من السترات الصفراء وحاولنا أن نجعلها تونسية وفق مطالب واستحقاقات تونسية"، مشيرة إلى أن "الحركة ستكون أفقية ومفتوحة لعموم التونسيين، لها مطالب ترتبط بالتنمية وتحسين طروف العيش ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار".

واتهمت الحركة ​الحكومة​ والطبقة السياسية بـ "الفشل في إدارة البلاد وتحقيق مطالب التونسيين منذ الثورة ،التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، في ​احتجاجات​ كان شعارها الرئيسي العدالة الاجتماعية والحرية والعيش الكريم"، معتبرة أن "الشعب التونسي لم يجد إلا ​الفساد​ وسوء الإدارة والفشل والتنمية غير العادلة وارتفاع نسب الفقر".