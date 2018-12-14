بسُم فئران وكلور ودواء سعال.. إصابة 3 أطفال بالتسمم في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 3 أطفال في سن الرضاعة اليوم الجمعة، بالتسمم في وقائع مختلفة بمحافظة البحيرة تناول أحدهم طعام به سم فئران، والثاني زجاجة دواء، فيما تناولت طفلة ثالثة الكلور السائل.

في مركز الرحمانية أصيب الطفل "أحمد. ال. ال" عام ونصف، ومقيم شارع جسر النيل، دائرة المركز بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار، حجزه تحت الملاحظة.

بسؤال والده "السيد" 45 سنة ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول نجله المذكور بعض الأطعمة بالمنزل عليها سم للفئران، عن طريق الخطأ، ما أدى لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

واستقبل مستشفى كفر الدوار العام الطفلة "ياسمين. م. ال" عمر عامين، مقيمة كفر سليم، دائرة القسم مصابة بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم حجزها تحت الملاحظة.

بسؤال والدها" محمد" 36 سنة - نقاش قرر بتناول ابنته مادة الكلور السائل عن طريق الخطأ، اعتقادا أنها مياه للشرب مما أدى لإصابتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كما استقبل ذات المستشفى الطفل "مازن. م. س" عام ونصف، ومقيم كفر الدوار البلد، مصاب بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم حجزه تحت الملاحظة.

بسؤال والده "محمد" 35 سنة - أخصائى تحاليل طبية، ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول نجله المذكور عن طريق الخطأ دواء للسعال داخل زجاجة بالمنزل اعتقادا أنها مياه للشرب، مما أدى لإصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.