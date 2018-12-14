"الصيادلة": حماية المستهلك يلزم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن هناك تنسيقًا مع جهاز حماية المستهلك بشأن إلزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية صلاحية من الأسواق تنفيذا للقانون، إذ يعاقب ويضع ضوابط لمواجهة الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأضاف "عبيد"، في بيان اليوم الجمعة، أن الشركات مطالبة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وفي حال رفضها تتعرض مصانعها للغلق، ومحاربة بيع الدواء من خلال تطبيقات الموبيل او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو العيادات أو القنوات الفضائية، وحماية الصيدليات من خلال الزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وأشار إلى أنه وفق قانون حماية المستهلك الجديد، والذي يلزم بسحب السلع منتهية الصلاحية، وقمع الغش والتدليس بوضع اسماء علي واجهات الصيدليات مخالفة للاسماء الصادر بها ترخيص هذه الصيدليات.

ووجه نقيب الصيادلة، الشكر لرئيس جهاز حمايةالمستهلك، اللواء راضي عبدالعاطي لتأكيده على تفعيل قانون حماية المستهلك على الشركات التي تمتنع عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

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