مرور الجيزة: ضبط 24 موقفا عشوائيا والتقاط 90 مخالفة رادار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية. تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 آلاف و302 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1719 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1464 مخالفة.

كما تم حجز 14 توك توك، و38 دراجة نارية، وضبط 24 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 90 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و24 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.