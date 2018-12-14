الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته 600 ألف ريال سعودي بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، مفادها قيام "إيهاب.و"، مقيم الغنايم بمحافظة أسيوط بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبي بيعها وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل حصوله على عمولة، فضلاً عن الاستفادة بفارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن أسيوط تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت ستمائة ألف ريال سعود، وألف وخمسمائة دينار كويتي، وخمسة آلاف دولار أمريكي، وثلاثة آلاف درهم إمارتي.