تخدير الضحايا.. حيلة عصابة "مي" لسرقة "الخلايجة" في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ألقت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول، القبض على فتاة وعاطل، بينما هرب متهم ثالث وذلك عقب ارتكابهما واقعة سرقة شخصين يحملان جنسية دولة عربية، بعد تخديرهم بحبوب مخدرة.

التفاصيل بدأت أثناء مرور قوة قول أمني، اشتبهت في شخصين وفتاة حال خروجهم من أحد العقارات بعمارات المروة، لكنهم حاولوا الهرب أثناء محاولة الضباط فحصهم، فلاحقتهم القوات وتمكنت من ضبط الفتاة وتدعى "مي.ص"، ربة منزل، وآخر "أحمد.خ"، 28 سنة، بحوزتهم ريالات سعودية ومبالغ مالية بعملات مختلفة.

تمكن المتهم الثالث من الهرب، واعترفا شريكاه بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في السرقة بالإكراه عقب تخدير ضحاياهم باستخدام أقراص مخدرة، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات سرقة شخصين يحملان جنسية دولة عربية.

توصل الأمن للمجني عليهما، وهما "عبدالله.ع"، 65 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، و"على.ن"، 55 سنة، مصاب بجرح بالرأس، حيث تعرفا على المتهمان واتهموهما بارتكاب الواقعة، وإحداث ما بهما من إصابات والاستيلاء منهما على مبالغ مالية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.