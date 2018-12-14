كمين الهرم يوقع عاطلين بـ 10 طرب حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الهرم. وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد أحمد صبري من ضبط عاطلين في كمين أعد لهما، وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر أحاله العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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