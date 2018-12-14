بالصور.. "قنصوه" يوزع الجوائز على الفائزين في ماراثون الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سلم الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، الجوائز على الفائزين في ماراثون الإسكندرية الرياضي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة نحو 2700 شاب، بينهم شباب من ذوي القدرات الخاصة.

جاء بحضور الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، واللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة صفاء شريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور شريف سعد، مدير إستاد الإسكندرية.

وبدأ الماراثون الذي يقسم إلى 5 مراحل- حسب الفئات المشاركة في كل مرحلة- من داخل إستاد الإسكندرية الدولي، مرورا بشوارع فؤاد وصلاح سالم وأحمد عرابي والجندي المجهول والكورنيش حتى حدائق المنتزه.

وقال المحافظ إن الماراثون يهدف لنشر الطاقة الإيجابية بشوارع المدينة، مشيرا إلى أن هذا الحدث الرياضي الهام من الفاعليات التي تعمل على إعادة الإسكندرية إلى صورتها التي نتمنى أن نعيشها- بحسب قوله.

وحصلت على المراكز الثلاثة الأولى من السيدات في سباق الـ 21 كيلو متر –بالترتيب- كل من "نسمة عمار، أسماء محمود محمد، نورية روميرو".

أما المراكز الأولي في سباق الـ 21 كيلو متر من الرجال، ففاز بها كل من "أحمد صابر، أحمد نوري، عبد الله يونس"، بينما فاز بسباق الـ 42 كيلو متر"ماراثون كامل" سيدات كل من"جلنا ماكنتوش، وكريستينا شادس، وماري جبران".

وفى سباق ٤٢ كم رجال "المارثون الكامل" كان المركز الثالث من نصيب اللاعب"محمود رمضان"، والمركز الثاني من نصيب اللاعب"محمود ربيع"، والمركز الأول للاعب" حسن مرزوق".

أما سباق ذوى القدرات الخاصة حصلت على المركز الثالث للسيدات اللاعبة "سما أيمن" والمركز الثاني اللاعبة "إيمان محمود" والمركز الأول اللاعبة "هدي محمد"، بينما فاز من الرجال كل من اللاعب" محمد على" بالمركز الثالث، واللاعب"محمود السواح" المركز الثاني، أما المركز الأول فكان من نصيب اللاعب"وليد الحديدي".