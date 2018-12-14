شركة كوكا كولا تُعلن عن اتفاقية قرض مع آيونيكا تكنولوجيز لتحويل...

أتلانتا-الجمعة 14 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "كوكا كولا" عن إبرام اتفاق جديد لتقديم قرض لشركة "آيونيكا تكنولوجيز" (الهولندية) لتسهيل تطوير تقنية "أيونيكا" المسجلة الملكية الخاصة بإنتاج محتوىً عالي الجودة ومعاد تدويره من البولي إيثيلين تريفثاليت ("بيه إي تي") من مخلفات البولي إيثيلين تريفثاليت التي يصعب إعادة تدويرها. ويهدف الاتفاق إلى تسريع عملية تطوير ونشر المحتوى عالي الجودة ومعاد التدوير من الـ "بيه إي تي" لاستخدامه في صناعة القوارير التي تستعملها شركة "كوكا كولا".

يدعم هذا الاستثمار الرؤية العالمية للشركة والرامية للوصول إلى عالم خالٍ من المخلّفات، الأمر الذي ينطوي على الهدف المتمثل في إنشاء عبوات مصنوعة بنسبة 50 في المائة من مواد معاد تدويرها بحلول عام 2030. كما أنّ التقنية الجديدة تعزز من الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية من خلال إتاحة عبوات مثل قوارير الـ "بيه إي تي" الملوّنة التي يُمكن استثناؤها من خطوط إعادة تدوير محددة ليُعاد تدويرها لصنع عبوات عالية الجودة وصالحة للاستخدام مع الأغذية.

كما ترمي الاتفاقية إلى تسريع عملية تطوير تقنية "آيونيكا" لإعادة تدوير الـ "بيه إي تي". إذ تمكّنت شركة "آيونيكا" من تطوير تقنية إعادة تدوير مسجلة الملكية وقادرة على تحويل المخلفات التي يصعب تدويرها والتي تحتوي على الـ "بيه إي تي"، مثل القوارير الملوّنة، إلى لبنات بناء من البوليمر المنقّى، والتي يُمكن إعادة تشكيلها لاحقاً إلى نوع عال الجودة من الـ "بيه إي تي". هذا وتمّ التحقق من هذه التقنية على مستوى العرض بالتعاون مع الشركاء في سلسلة القيمة، في حين يجري حالياً بناء منشأة تصنيعية بقدرة تصل إلى 10 كيلو طن متري في هولندا على أن يبدأ تشغيله في عام 2019.

وقال روبرت لونج، الرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار لدى شركة "كوكا كولا"، في هذا الصدد: "يُعتبر استثمارنا في تقنيات إعادة التدوير الجديدة والرائدة فرصة لقيام حركة كبيرة تهدف إلى سد الفجوة وخلق الاقتصاد الدائري للـ ’بيه إي تي‘. ونعتزم مواصلة الاستثمار في تطوير الشراكات والمبادرات الصحيحة، كما هي الحال مع ’أيونيكا‘، بهدف دعم رؤيتنا لعالمٍ خالٍ من المخلّفات".

ومن جانبه، قال تونيس هوهاودت، الرئيس التنفيذي لشركة "آيونيكا"، في هذا السياق: "تأتي الشراكة مع ’كوكا كولا‘ كإقرار إضافي برحلتنا الرامية إلى إطلاق هذه العملية الفريدة لتحويل مخلفات الـ ’بيه إي تي‘ التي يصعب إعادة تدويرها إلى مادة عالية الجودة وقابلة للاستخدام مع الأغذية". وأضاف: "تسمح عملية ’آيونيكا‘ باستعادة المواد البلاستيكية وإعادة استخدامها على نحو كبير، والتي ما كان ليُعاد تدويرها لولا ذلك، وتقدم في الوقت ذاته مادة ’بيه إي تي‘ صالحة للاستخدام مع الأغذية. وسيكون إطلاق مصنعنا في العام المقبل خطوة ثورية في تحويل بلاستيك ’بيه إي تي‘ الذي يصعب إعادة تدويره إلى مادة معاد تدويرها وقابلة للاستخدام على نطاق أوسع، الأمر الذي من شأنه دعم رؤية ’كوكا كولا‘".

لمحة عن شركة "كوكا كولا"

شركة "كوكا كولا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: KO) هي شركة المشروبات الأكبر في العالم، وتقدم أكثر من 500 علامة تجارية في أكثر من 200 دولة وإقليم. بالإضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بشركة "كوكا كولا"، تضم حافظتنا بعضاً من أشهر العلامات التجارية للمشروبات في العالم، مثل مشروبات فول الصويا "أديس"، والشاي الأخضر "أياتاكا"، ومياه "داساني"، وعصائر ونكتار الفواكه "ديل فال"، و"فانتا"، وقهوة "جورجيا"، وشاي وقهوة "جولد بيك"، و"أونست تي"، والعصائر الطبيعية والباردة "إنوسنت"، وعصائر "مينيت مايد"، ومشروبات "باور رايد" الرياضية، وعصائر "سيمبلي" ، و"سمارت ووتر"، و"سبرايت"، و"فيتامين ووتر" ومياه جوز الهند "زيكو". نحن نعمل باستمرار على تغيير حافظتنا، من تخفيض السكر في مشروباتنا إلى جلب منتجات جديدة ومبتكرة إلى السوق. كذلك، نعمل على الحد من الآثار البيئية لأعمالنا عن طريق تجديد المياه وتعزيز إعادة التدوير. ونساهم سوياً مع شركائنا من شركات التعبئة، بتوظيف أكثر من 700 ألف شخص، مما يساعد على توفير الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول في مسيرة "كوكا كولا" عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.coca-colacompany.com، ومتابعتنا على "تويتر" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"ليكند إن".

تعتبر العلامة التجارية "فيرلايف" مملوكة من قبل "فيرلايف" المحدودة، مشروعنا المشترك مع شركة "سيليكت ميلك برودوسرز". يتم توزيع منتجات "فيرلايف" من قبل شركتنا وبعض شركائنا في مجال التعبئة.

لمحة عن "آيونيكا تكنولوجيز"

تُعتبر "آيونيكا" شركة مختصة في مجال التقنية النظيفة وتابعة لجامعة "آيندهوفين" التقنية (بهولندا)، تكرس الشركة جهودها في خلق القيمة من المخلفات، وذلك باستخدام تقنيتها الدائرية مسجلة الملكية. تستطيع "آيونيكا، من خلال عملية فعّالة من حيث التكلفة، أن تغلق الفجوة في مجال المواد البلاستيكية، بدءاً من المواد البلاستيكية المصنوعة من مادة البولي إيثيلين تريفثاليت ("بيه إي تي"). بإمكان هذا الابتكار الحائز على الجوائز تحويل جميع أنواع وألوان مخلفات الـ "بيه إي تي" إلى موارد قيمة من الـ "بيه إي تي" المعاد تدويره وعالي الجودة. كما يجري البحث أيضاً في عمليات إعادة التدوير نحو الأفضل لأنواع أخرى من المواد البلاستيكية، ومن المتوقع إطلاقها في المستقبل القريب.

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