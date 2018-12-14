إثيوبيا تسحب جنودًا من الحدود مع إريتريا

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جنود إثيوبيينوكالات:
أكد مسئولون عسكريون في إثيوبيا اليوم الجمعة أنه جاري سحب جنود إثيوبيين من الحدود مع إريتريا، يأتي ذلك بعد شهور من توقيع معاهدة سلام بين البلدين.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن قائد القيادة الغربية للجيشالإثيوبي الجنرال أسرات دينيرو قوله إن "مستوى التهديد من الجانب الإريتري انخفض بشكل حاد، لذا قررنا أنه لا فائدة من بقاء تلك القوة الهائلة في المناطق الحدودية. سيتم نشرها
ولم يشر إلى العدد المحدد للجنود الذين سيتم نقلهم من المناطق الحدودية، فيما أوضح قائد العمليات الخاصة مولا هيليماريام إن غالبية القوات المسلحة منتشرة هناك.
يذكر أن إعلان السلام الذي وقعه رئيسا وزراء إريتريا وإثيوبيا في يوليو الماضي أنهى عقدين من العداء؛ ما عزز الاستقرار في القرن الأفريقي.
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