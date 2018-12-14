سرقة شاشات من داخل فضائية عريقة ولجنة طارئة تباشر التحقيقات..!

كشفت مصادر مطلعة من داخل فضائية عريقة، عن سرقة شاشات من المخزن الخاص بالمحطة، وتم اكتشاف السرقة في اليوم الثاني بعد حضور أمين المخزن الذي تفاجأ بكسر القفل الخاص بالباب وقام بإبلاغ الإدارة التي سارعت بتكوين لجنة طارئة للتحقيق في الأمر.
وأكد المصدر بحسب صحيفة السوداني الصادرة يوم الجمعة أن الفضائية تعيش أسوأ حالاتها المالية، وأن العاملين حانقون على الإدارة بسبب عدم دفع الرواتب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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