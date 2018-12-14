منع فنانة من الغناء بسبب دعوتها للتعدد..!

مُنعت فنانة مشهورة من مواصلة الغناء أثناء إحياءها حفل زواج بالعمارات وترديدها لأغنية تدعو للتعدد نثرت بسببها على رأسها (النقطة). تعود التفاصيل بحسب صحيفة السوداني الصادرة يوم لجمعة عن شهود عيان، أن الفنانة تغنت بواحدة من أغنياتها الجيدة التي تدعو من خلالها لمحاربة العنوسة وذلك بدعوة الأزواج للتعدد، ما دعا الزوج صاحب المناسبة ينثر (النقطة) على رأسها مُتفاعلاً مع أغنيتها، وفي تلك الأثناء لمحته زوجته لتبارح مكانها غاضبة مُتجهة ناحية الفنانة لتقتلع منها المايك، طالبة منها عدم ترديد الأغنية وتغييرها بأخرى وسط دهشة الحضور الذين أكدوا أن تصرف الزوجة لخوفها من (التعدد) باعتبارها الزوجة الثالثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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