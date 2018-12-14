دائرة المراجعة العليا تؤيد عقوبة الإعدام لقاتل ومغتصب الطفلة شهد

أيدت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا القومية بالخرطوم عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت ضد المتهم بقتل الطفلة شهد ذات العامين وذكرت دائرة المراجعة أن الحكم الصادر ضد المتهم والمؤيد من الاستئناف والمحكمة العليا صحيحاً وجاءت وفقاً للبينات والقرائن المتماسكة، نؤكد بأن المتهم وهو الذي قام باغتصاب وقتل الطفلة والمراجعة جاءت بناء على طلب تقدمت به هيئة الاتهام والذي يمثلها الأستاذ الصادق ماصع قسم الله ورد عليه محامي الاتهام الأستاذ عثمان العاقب.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب صحيفة الدار الصادرة يوم الجمعة أثناء زيارتهم إلى أسرة والدتها بمنطقة أم دوم فقدت الطفلة وتم تدوين بلاغ بالحادثة واكتنف فقدها غموض تم من خلاله تشكيل تيم من المباحث وجمع الخيوط حيث تم العثور عليها داخل بئر بمنزل تحت التشييد وأشارت أصابع الاتهام لمشتبه بهم وبأخذ العينات تم توجيه الاتهام للمدان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)