العثور على جثة رجل في الشارع العام بود نوباوي

دون قسم شرطة الشمالي أم رمان بلاغاً تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة وذلك بعد العثور على جثة رجل في الشارع العام فتم إبلاغ الشرطة توجه تيم إلى مكان الحادث وقام بكل الإجراءات القانونية اللازمة. وبحسب صحيفة الدار الصادرة يوم الجمعة فقد قامت شرطة مسرح الجريمة بالعمل الفني وأرسلت الجثة للمشرحة بأمر من النيابة والأورنيك الجنائي وما زالت التحريات مستمرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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