مقتل نظامي بأعيرة نارية والشرطة تضبط المتهم

تحقق الشرطة حول البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد بعد مقتل نظامي بأعيرة نارية. وترجع تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة الدار الصادرة يوم الجمعة إلى أن خلافاً وقع بين المتهم والمجني عليه بموقع الخدمة بمحلية مكجر التابعة لولاية شمال دارفور ليخرج المتهم سلاحاً ويطلق منه أعيرة نارية عجلت برحيل النظامي في الحال ليتم إخطار الشرطة التي اتخذت كافة إجراءاتها القانونية اللازمة وألقت القبض على المتهم الذي أقر بارتكابه الجريمة وضبط السلاح أداة الجريمة بحوزته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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