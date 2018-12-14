فيديو | اعتقالات وإصابات.. السلطة تقمع مسيرات بالخليل ونابلس

الخليج 365 | فريق التحرير

أُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بعد قمع الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل ونابلس مسيرات خرجت في ذكرى انطلاقة حركة حماس.

ووفقًا لمصادر محلية فإن الأجهزة الأمنية حاصرت محيط مسجد الحسين وسط الخليل لمنع مسيرة دعت إليها حركة حماس، واعتدت على الموجودين بالضرب بالهراوات.

وفي نابلس أطلقت الأجهزة الأمنية النار على المشاركين في المسيرة عقب الاعتداء عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابة العشرات، كما اعتقلت عددًا من المشاركين.

وقالت المصادر إن أجهزة السلطة اعتقلت 10 شبان وفتاتين وصادرت هويات من المتواجدين في محيط المسجد الحسين، ومنعت الصحافيين من التغطية وقامت باحتجازهم وتفتيشهم.



الأجهزة الأمنية في الخليل

