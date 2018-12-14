كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الجالية المصرية ببرلين: نتوقع اعتماد البرلمان والحكومة الألمانية الإخوان كتنظيم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الجالية المصرية في ألمانيا علاء ثابت، إن اعتبار الاستخبارات الألمانية تنظيم الإخوان كجماعة الإرهابية جاء نتيجة تراكمات رصدت تحركات التنظيم خلال الفترة الماضية وبعد عدد من الوقائع المثبتة.

وأوضح ثابت لـ24 أن الاستخبارات الألمانية رصدت تحركات الإخوان في المساجد الألمانية وما يفعلونه من أجل الترويج لأفكارهم المتطرفة وبناء عليه يجب التحذير منه للحفاظ على أمن البلاد.

وتوقع رئيس الجالية المصرية أن يكون هذا التقرير بداية لاعتماد البرلمان والحكومة الألمانية قرار اعتبار الإخوان تنظيم إرهابي في أقرب وقت ممكن.

وشدد ثابت، على أن المجتمع الأوروبي أدرك خطورة الإخوان متأخرا رغم ذكر كافة الوقائع الإرهابية التي اركتبها عناصر هذا التنظيم في مصر والدول الأخرى.