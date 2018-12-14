“الكاف” يكشف عن لوائحه المختصرة لجائزة الأفضل بـ2018..بنعطية ورونار في منافسة قوية

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الجمعة، عن اللوائح المختصرة للمرشحين للتتويج بأفضل لاعب إفريقي لسنة 2018، ومجموعة من الجوائز الفردية والجماعية.

التمثيلية المغربية كانت حاضرة بقوة، عبر العميد مهدي بنعطية، الذي تمكن من الوصول إلى اللائحة المختصرة لأفضل لاعب إفريقي للسنة، في مواجهة قوية مع أعتد الأسماء الكروية بالقارة السمراء، من بينهم الغابوني بيير أوباميانغ، ومحمد صلاح، نجم الكرة المصرية والمحترف بصفوف ليفربول.

أما عن القائمة المقلصة التي سيتنافس خلالها اللاعبون الشباب (أفضل لاعب صاعد)، فضمن نجم الأسود، أشرف حكيمي، المحترف بفريق بورسيا دورتموند، بدوره مقعداً، رفقة كل من لاعب ميلان، فرانكي كايسي، والنيجيري نديدي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

هذا، وسينافس هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، مع كل من معين الشعباني، لاعب الترجي الرياضي التونسي، وأليو سيسي، قائد منتخب السنغال لكرة القدم.

تجدر الإشارة، إلى أن المنتخب الموريتاني، ومدغشقر، وأوغاندا، سينافسون على جائزة أفضل منتخب خلال سنة 2018، بعد تقليص المؤهلين إلى المرحلة التي ستسبق التصويت، إذ سيتم الكشف رسمياً عن المتوجين بالجوائز الفردية والخاصة بالمنتخبات في حفل تستضيفه العاصمة دكار، مطلع السنة المقبلة.