شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مرتكب اعتداء ستراسبورغ برصاص الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أردت الشرطة الفرنسية الخميس مسلحاً فاراً قتل ثلاثة أشخاص في سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ؛ وفقاً لأحد المصادر. وشارك أكثر من 700 من قوات الأمن الفرنسية في ملاحقة شريف شيكات البالغ من العمر 29 عاماً منذ ليل الثلاثاء. وقال المصدر إن الشرطة أطلقت النار عليه وقتلته في منطقة نودورف بالمدينة.

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