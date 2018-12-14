انت الان تتابع صلاح وسليمان في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2018، وضمت القائمة النهائية 10 لاعبين على رأسهم نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول وأفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي محمد صلاح، إلى جانب نجم الأهلى وليد سليمان، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل الكاف السنوي يوم 8 يناير المقبل بالعاصمة السنغالية داكار، حيث سيتم الإعلان خلاله عن جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة، إلى جانب أفضل لاعب صاعد وأفضل مدرب.

وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين: 1- محمد صلاح: مصر. 2- مهدي بنعطية: المغرب. 3- رياض محرز: الجزائر. 4- أنيس البدري: تونس. 5- وليد سليمان: مصر. 6- ساديو ماني: السنغال. 7- أليكس أيوبي: نيجيريا. 8- أونانا أندري: الكاميرون. 9- بيير أوباميانج: الجابون. 10- دينيس أونيانجو: أوغندا. كما أعلن

وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين: 1- محمد صلاح: مصر. 2- مهدي بنعطية: المغرب. 3- رياض محرز: الجزائر. 4- أنيس البدري: تونس. 5- وليد سليمان: مصر. 6- ساديو ماني: السنغال. 7- أليكس أيوبي: نيجيريا. 8- أونانا أندري: الكاميرون. 9- بيير أوباميانج: الجابون. 10- دينيس أونيانجو: أوغندا. كما أعلن الكاف عن أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد وهم: فرانك كيسي من كوت ديفوار وويلفريد نديدي من نيجيريا وأخيرًا أشرف حكيمي من المغرب. وضمت القائمة النهائية لأفضل منتخب في القارة منافسة 3 منتخبات هي موريتانيا وأوغندا ومدغشقر. ويتنافس على جائزة أفضل مدرب أليو سيتسي مدرب السنغال وهيرفي رينارد مدرب المغرب ومعين الشعباني مدرب الترجي.

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