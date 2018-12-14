الصين تتعمق في جنوب السودان لنشر السلام

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصين وجدت أهدافها السياسية والإستراتيجية والاقتصادية التي تتعلق بطموحاتها لامتلاك دور مؤثر وفاعل على الصعيد الإفريقي خاصة بعد أن أدركت أهمية إفريقيا

تبدي الصين أهمية كبيرة لعلاقاتها الخارجية مع القارة الإفريقية، وظهر ذلك من خلال دعم دولة جنوب السودان، حيث أصبحت بكين من الجهات المانحة والمستثمرة الكبرى في الدولة الإفريقية، مما جعلها تنافس دول أوربا والولايات المتحدة على النفوذ، خصوصًا أن جنوب السودان أحد أهم الدول الإفريقية، التي لا تزال محط اهتمام الصين كجزء مهم من توجهاتها العامة على مستوى القارة الإفريقية عمومًا، وهذا ما بدا جليًا من خلال إرسال قوات أممية تابعة لها من أجل حفظ السلام من ناحية وبدء عملية الاستثمار من ناحية أخرى.

فالصين وجدت أهدافها السياسية والإستراتيجية والاقتصادية، التي تتعلق بطموحاتها لامتلاك دور مؤثر وفاعل على الصعيد الإفريقي خاصة بعد أن أدركت أهمية إفريقيا إذا أرادت أن يكون لها دور عالمي فاعل ومؤثر. أمس، غادرت مجموعة تضم مائة فرد من قوات حفظ السلام الصينية مطار بكين الدولي، في طريقها إلى دارفور، للمشاركة

فالصين وجدت أهدافها السياسية والإستراتيجية والاقتصادية، التي تتعلق بطموحاتها لامتلاك دور مؤثر وفاعل على الصعيد الإفريقي خاصة بعد أن أدركت أهمية إفريقيا إذا أرادت أن يكون لها دور عالمي فاعل ومؤثر. أمس، غادرت مجموعة تضم مائة فرد من قوات حفظ السلام الصينية مطار بكين الدولي، في طريقها إلى دارفور، للمشاركة في مهمة لحفظ السلام لمدة عام. وستضطلع المجموعة بمهام الحفاظ على الإمدادات، والمشاريع الهندسية، وإصلاح الطرق والمطارات، حسب "السودان تريبيون".

اقرأ أيضا: انقسام أحزاب جنوب السودان.. ومخاوف من انهيار السلام وزارة الدفاع الوطني الصينية قالت: إن "هذه أول مجموعة من فريق قوات حفظ السلام الذي يضم 225 عضوًا، والذي يمثل الدفعة الـ15 التي أرسلتها الصين إلى منطقة دارفور، حيث من المقرر أن تغادر المجموعة الثانية الثلاثاء القادم. وسبق أن أرسلت الصين فريقًا هندسيا يضم 109 أفراد من قوات حفظ السلام إلى إقليم دارفور، للمشاركة ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لمدة عام واحد. ووفقا لوزارة الدفاع، فإن هذا الفريق جزء من فريق أكبر يضم 225 فردا من قوات حفظ السلام مقرر إرساله إلى دارفور، حسب "شينخوا". وسيكلف الفريق الصيني بعدد من المهام، من بينها بناء مطارات مؤقتة وطرق وجسور ومهام دفاعية.

اقرأ أيضا: لماذا قرر جنوب السودان نقل عاصمته إلى «رامشيل»؟ وتسهم الصين حاليا بأكثر من ألفي فرد من قوات حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة التي تخدم في تسع مناطق، من بينها جنوب السودان وإقليم دارفور ومالي وليبيريا. من جانبه، قال الرئيس الصيني شى جين بينج: إن "الصين وجنوب السودان شهدتا تقدما مطردا فى التعاون بمختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن الصين مستعدة للعمل مع جنوب السودان لتعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف جين بينج أن الصين تجعل دائما مساعدة جنوب السودان في تحقيق الاستقرار والتنمية الوطنيين أولوية لها، وترحب بتوقيع اتفاق سلام شامل بين كل الأطراف، لافتا إلى أن الصين ستواصل دعم عملية السلام في جنوب السودان، وحماية مصالحها المشروعة في مناسبات متعددة الأطراف ومنها الأمم المتحدة، وستقدم الدعم لآليات الوساطة التابعة للمنظمات الإقليمية الإفريقية في قضية جنوب السودان.

اقرأ أيضا: بعد شهر.. هل ينهار اتفاق السلام في جنوب السودان؟ وتابع "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع جنوب السودان في مجالات مثل البنية التحتية والزراعة ولتشجيع المزيد من الشركات الصينية على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد". بدوره، أفاد رئيس جنوب السودان سلفا كير بأن بلاده تشيد بمعاملة الصين كل الدول على قدم المساواة في الشؤون الدولية بغض النظر عن حجمها ودعم اختيار كل الدول لمسارات تنموية تناسب ظروفها الوطنية على نحو مستقل. وأعرب سلفاكير عن تقديره لجهود الصين في تيسير عملية السلام الداخلية بجنوب السودان، ودورها المهم في حماية السلام والاستقرار العالميين. وأضاف رئيس جنوب السودان أن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون البراجماتي مع الصين في مجالات مثل التبادلات السياسية والطاقة وإقامة اتصال وتنسيق على نحو أوثق في الشؤون الدولية والإقليمية.

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