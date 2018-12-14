انت الان تتابع رونالدو: جماهير يوفنتوس ترفض الخسارة من تورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٧ م
يدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أهمية مباراة يوفنتوس غدًا أمام تورينو في الدوري الإيطالي، تلك المباراة التي ترفض جماهير اليوفي خسارتها، ويخوض اللاعب المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات أول ديربي له غدًا السبت في المباراة التي ستقام على ملعب أولمبيكة جراندي تورينو، ويتصدر البيانكونيري جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم بفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين نابولي، وذلك بعد مرور 15 جولة، لم تتكبد فيها السيدة العجوز أي هزيمة حتى الآن، ويبدو اليوفي في طريق مفتوح هذا الموسم للتتويج بلقب الكالتشيو للموسم الثامن على التوالي.
وتمكن يوفنتوس من حسم مباراة القمة في الجولة الماضية بالتغلب على الإنتر بهدف نظيف، ويأمل كريستيانو رونالدو في منح الجماهير فرصة للاحتفال من جديد من خلال حسم لقاء الديربي غدًا، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو". وعن تلك المباراة قال النجم البرتغالي: "أخبرني أحد مديري القمصان، أرجوك، يجب عليكم الفوز". وأضاف
وعن تلك المباراة قال النجم البرتغالي: "أخبرني أحد مديري القمصان، أرجوك، يجب عليكم الفوز".
وأضاف كريستيانو: "أدركت أن جماهير يوفنتوس ترفض الخسارة في مباراتين على وجه التحديد وهما الإنتر وتورينو".
وواصل رونالدو: "الخسارة تكون دائمًا سيئة، ولا أحبها بدوري، ويمثل الديربي حدثا كبيرا وعلينا الفوز به".
وواصل اللاعب البرتغالي: "أشعر بالهدوء لمعرفتي بمدى الجودة التي يتمتع بها الفريق، ولا يزال أمامنا العديد من المباريات الهامة لنلعبها".
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