انت الان تتابع أردوغان: مرتكب جريمة قتل خاشقجي «معروف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٥ ص
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن التسجيلات الصوتية لعملية قتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل القنصلية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، تكشف تورط مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان في القضية، قائلًا في كلمة ألقاها اليوم أثناء المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في اسطنبول: «مرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة لي معروف فأعلنوا عنه»، موضحًا أن بعض الأشخاص المقربين من ولي العهد، كانوا ضمن الفريق الأمني الذي نفذ عملية القتل، ولعبوا دورا فاعلا فيها.
ووجه أردوغان انتقادات شديدة اللهجة إلى السلطة القضائية السعودية لكيفية تحقيقها في القضية، مشددا على أن المدعي العام السعودي، لم يقدم أثناء زيارته إلى إسطنبول في الشهر الماضي أي معلومات وحقائق إلى نظيره التركي، قائلا: «غادر المدعي العام السعودي إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه
ووجه أردوغان انتقادات شديدة اللهجة إلى السلطة القضائية السعودية لكيفية تحقيقها في القضية، مشددا على أن المدعي العام السعودي، لم يقدم أثناء زيارته إلى إسطنبول في الشهر الماضي أي معلومات وحقائق إلى نظيره التركي، قائلا: «غادر المدعي العام السعودي إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه ليست تلك التي تهمنا»، وفقًا لروسيا اليوم.
وأعرب أردوغان عن أسفه إزاء عدم تحدث بعض الأطراف في العالم عن الحق والحقيقة في إطار العدل بخصوص خاشقجي، مضيفا أن أنقرة تتابع القضية «لوحدها تقريبا».
وفيما يتعلق بتبني مجلس الشيوخ أمس قرارا يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي، قال: «الأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل وسيتطور، لأننا أمددنا الأمريكيين بكل المعلومات، ومستعدون لتقديمها إلى كل من يطلبها، وهدفنا تحقيق العدالة، فهي الأساس في كل شيء».
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