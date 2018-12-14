انت الان تتابع أردوغان: مرتكب جريمة قتل خاشقجي «معروف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٥ ص

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن التسجيلات الصوتية لعملية قتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل القنصلية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، تكشف تورط مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان في القضية، قائلًا في كلمة ألقاها اليوم أثناء المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في اسطنبول: «مرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة لي معروف فأعلنوا عنه»، موضحًا أن بعض الأشخاص المقربين من ولي العهد، كانوا ضمن الفريق الأمني الذي نفذ عملية القتل، ولعبوا دورا فاعلا فيها.

ووجه أردوغان انتقادات شديدة اللهجة إلى السلطة القضائية السعودية لكيفية تحقيقها في القضية، مشددا على أن المدعي العام السعودي، لم يقدم أثناء زيارته إلى إسطنبول في الشهر الماضي أي معلومات وحقائق إلى نظيره التركي، قائلا: «غادر المدعي العام السعودي إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه