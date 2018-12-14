فنانون نعوا حسن كامي.. «كان وطني ينشد ويطنطن»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رحل حسن كامي عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.. تاركًا من ورائه أعمالًا أوبرالية في شتى بقاع العالم وإرثًا تمثيليًا في العديد من الأفلام والمسلسلات

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٤ ص

توفي الفنان حسن كامي، في منزله، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عامًا، فيما أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن كامي رحل إثر أزمة صحية طارئة، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة. ومنذ أن تم إعلان خبر الوفاة، ونعاه الكثيرون من محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتذكر كثير منهم دوره في فيلم "سمع هس" (1991)، وأغنيته الشهيرة: "أنا وطني بنشد وبطنطن.. واتباهى بمجدك يا وطنطن.. على كل الأوطان متسلطن"، ومن بين الناعين عدد من الفنانين.

الموسيقار مودي الإمام، ملحن أغنيته "أنا وطني"، كتب عبر "فيسبوك": "وداعًا صديق العمر الحبيب، أستاذي العظيم، حسن كامي، العالم بدونك الآن أقل، وبدون الطيبين ومحبي الإنسانية مثلك، العالم أقل طيبة وأقل إحسانًا". اقرأ أيضًا| لقطات من حياة مودي الإمام.. «العندليب انبسط مني وعشت في الكهف 35 سنة» الفنان

الموسيقار مودي الإمام، ملحن أغنيته "أنا وطني"، كتب عبر "فيسبوك": "وداعًا صديق العمر الحبيب، أستاذي العظيم، حسن كامي، العالم بدونك الآن أقل، وبدون الطيبين ومحبي الإنسانية مثلك، العالم أقل طيبة وأقل إحسانًا". اقرأ أيضًا| لقطات من حياة مودي الإمام.. «العندليب انبسط مني وعشت في الكهف 35 سنة»

الفنان تامر عبد المنعم، كتب عبر "تويتر": "حسن كامي.. إلى رحمة الله أيها الفنان الخلوق المحترم ابن الناس اللي في زمن ندر فيه تواجدهم". اقرأ أيضًا| تامر عبد المنعم و«فؤش».. صداقة عمرها 20 عامًا انتهت بالسجن 3 سنوات

— تامر عبد المنعم (@tamermoneim) #حسن_كامي الي رحمة الله أيها الفنان الخلوق المحترم ابن الناس اللي في زمن ندر فيه تواجدهم — تامر عبد المنعم (@tamermoneim) December 14, 2018 — تامر عبد المنعم (@tamermoneim) الفنانة ندى بسيوني، كتبت هي الأخرى عبر "تويتر": "في جنة الخلد الجميل ذو الوجه البشوش دائمًا حسن كامي، تعاملت معه عن قرب في مسلسل (ضبط وإحضار)، كان إنسانًا راقيًا دمث الخلق، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته". اقرأ أيضًا| معلومات عن ندى بسيوني.. بكت على «مبارك» عندما حبس — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny7) في جنة الخلد الجميل ذو الوجه البشوش دائما #حسن_كامي ، تعاملت معه عن قرب في مسلسل ضبط واحضار كان إنسانا راقيا دمث الخلق .

رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته . — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny7) December 14, 2018 — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny7) فيما كتبت المخرجة بتول عرفة عبر "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، كان الفنان القدير حسن كامي رجلا في منتهى الأخلاق والرقي، فنان عظيم مثال للالتزام والإخلاص للعمل، تشرفت إنه اشتغل معايا رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته". — Batoul Arafa (@batoularafa) إن لله و إن إليه راجعون

وفاه الفنان القدير حسن كامى

كان رجل فى منتهى الأخلاق و الرقى

و فنان عظيم مثال للإلتزام و الإخلاص للعمل تشرفت إنه إشتغل معايا

رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته #حسن_كامى — Batoul Arafa (@batoularafa) December 14, 2018 — Batoul Arafa (@batoularafa) كما حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة، على نعي حسن كامي، وقالت عبد الدايم إن الفنون الجادة فقدت إحدى علاماتها البارزة، وإن أعمال الراحل سواء في فن الغناء الأوبرالي أو الدراما تشكل جزءا من كنوز الإبداع المصري بما تحمله من قيم نبيلة ومعانٍ سامية، فيما قال صابر إن الراحل تميز بدماثة الخلق والتسامح، كما كان مرجعًا لفنون الأوبرا، وأبًا روحيًا لكل فنانيها. اقرأ أيضًا| حسن كامي.. مغني الأوبرا يلحق بفاتنته بعد طول اشتياق

حسن كامي هو ممثل ومطرب أوبرالي مصري، من مواليد عام 1936، تنتمي أصوله إلى أسرة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، بدأ حياته العملية مغنيا بـدار الأوبرا المصرية منذ 1963، وشارك في بطولة 270 أوبريتًا عالميًا على مدى مسيرته المهنية. عمل في العديد من الأعمال المسرحية، ومنها: "انقلاب، دلع الهوانم، لا مؤاخذة يا منعم"، ومن الأفلام: "عندما يتكلم الصمت، لن أعيش في حلمك، الحب والرعب، يا مهلبية يا"، ومن المسلسلات: "أنا وانت وبابا في المشمش، بوابة الحلواني، رأفت الهجان"، وغيرها.

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