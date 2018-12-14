8 معلومات لا تفوتك عن جيرالدو دا كوستا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حصل النادي الأهلي على توقيع جيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس الأنجولي لمدة أربعة مواسم ونصف.. تمهيدا لانتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير

وصل عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي إلى أنجولا، فجر أمس الخميس، من أجل حسم صفقة التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا، نجم فريق أول أغسطس، في شهر يناير المقبل، ومن المنتظر أن يتم القيعي المفاوضات مع مسؤولي أول أغسطس، ويعود للقاهرة برفقة اللاعب خلال الساعات القادمة، تمهيدا لإعلان الصفقة، وحصل الأهلي على توقيع جيرالدو صاحب الـ27 عاما، بواسطة محمد فضل مدير التعاقدات وجيلبرتو لاعب الأهلي الأسبق، خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يوافق مسؤولو القلعة الحمراء على إتمام الصفقة.

وفيما يلي نستعرض 8 معلومات عن جيرالدو دا كوستا: 1- هيرمينيجيلدو دا كوستا باولو بارتولوميو «جيرالدو» صاحب الـ27 عاما، يعتبر نفسه نصف أنجولي ونصف برازيلي، قصير القامة ويمتلك مهارة كبيرة في قدمه اليسرى، قاد بريميرو دي أجوستو للهيمنة على المسابقات المحلية في المواسم الثلاثة الماضية. 2- جيرالدو

1- هيرمينيجيلدو دا كوستا باولو بارتولوميو «جيرالدو» صاحب الـ27 عاما، يعتبر نفسه نصف أنجولي ونصف برازيلي، قصير القامة ويمتلك مهارة كبيرة في قدمه اليسرى، قاد بريميرو دي أجوستو للهيمنة على المسابقات المحلية في المواسم الثلاثة الماضية.

2- جيرالدو خطف الأضواء في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن قاد بريميرو دي أجوستو لـ3 ألقاب متتالية في الدوري الأنجولي بمستويات مبهرة.

3- جيرالدو بدأ في مداعبة كرة القدم في نادٍ يدعى نوربيرتو دي كاسترو، أكاديمية في الأساس لاكتشاف المواهب، وهناك وبينما شارك مع فريق تحت 15 عام، شاهده دجالما سانتوس اللاعب الأنجولي الشهير الذي وجد سابقا في صفوف بورتو وباوك، ويلعب حاليا في أناليا سبور التركي، ودجالما تكفّل عبر شبكة علاقاته بسفر جيرالدو إلى البرازيل، حتى يثقل موهبته، وهناك قضى 6 سنوات أكسبته لقب الـ "Brasileiro" بين أقرانه في بلاده أنجولا.

4- تنقل جيرالدو بين عدة أندية برازيلية، أهمها كوريتيبا الذي لعب في صفوفه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس، ويقول جيرالدو عن تلك التجربة: "أنا ممتن لكل الأشخاص في كوريتيبا وما قدموه لي، أود أن أعود في يوم ما".

5- 2015 كان العام الذي شهد عودته لبلاده أنجولا، وصناعته تاريخا محليا في صفوف بريميرو دي أجوستو بـ3 ألقاب متتالية في الدوري الأنجولي، ويقول عن تلك الفترة: "تحصلت على خبرات كبيرة في البرازيل ساعدتني لاحقا في أنجولا، لم أكن قد لعبت بشكل احترافي مطلقا في أنجولا، إذ لم يكن من العدل أن ألعب في بلادي بنهاية مسيرتي فقط، ولذا حرصت على العودة في الوقت المناسب والظهور بأفضل مستوى أمام الجماهير التي تعشقني".

6- جيرالدو يمتلك 17 مباراة دولية مع أنجولا منذ عام 2010، إلا أنه لم يحظ باستمرارية دولية بسبب لعبه بعيدا جدا عن بلاده، كان من الصعب أن يكون تحت أنظار مدربي أنجولا بشكل دائم خلال احترافه المجنون في البرازيل.

7- في سن العاشرة، تم تشخيصه بالإصابة بشلل الأطفال، مرض منتشر في الكثير من البلدان الإفريقية، مما أدى إلى صعوبة شديدة في حركة الطفل لمدة عام كامل، وبدلا من أن يعمل على مسيرته الكروية في سن صغيرة، توجّب على جيرالدو أن يقلق أكثر في تلك الأثناء بشأن مقدرته على السير بالأساس، وعلى الرغم من أن العلاج الطبيعي واحد من أساليب الشفاء من المرض، فإن جيرالدو لم يكن قادرا على الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي بسبب الأوضاع المادية المتدنية لأسرته.

يقول جيرالدو: "إصراري على لعب كرة القدم ساعدني، مارست الرياضة كثيرا، حتى وإن سيطر العرج على حركتي في بادئ الأمر، جدتي اعتادت أن تدلّكني. احتمالية ألا أقدر على السير بشكل طبيعي مجددا كانت قائمة لأننا لم نقدر على تحمّل العلاج، ولكن تحسّنت تدريجيا، وكنت أحاول لعب كرة القدم، وفي ذلك الوقت العرج كان باديا على حركتي، والكثير من الناس ضحكوا عند رؤيتي، وهذا الأمر حفزني ودفعني لأن أكون أفضل".

8- في طفولته عاشت أنجولا حربا أهلية أدت إلى مقتل نصف مليون شخص وأكثر من مليون مصاب ومشرد، وقال عن تلك الفترة: "كنت طفلا ولم أفهم طبيعة هذه الحرب الأهلية، ولكن مع تقدمي في السن، رأيت الصور وسمعت القصص، وعرفت بشأن أقارب فقدتهم في ظروف فظيعة. لسوء الحظ إفريقيا تعاني من كثير من الحروب والمشاكل السياسية، هذا محزن، ولكني مؤمن أن هذه المشاكل ستزول في المستقبل".