انت الان تتابع حملة مكبرة لفرض السيطرة بالعمرانية وشارع فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٦ ص

حملات مكبرة تشنها مديرية أمن الجيزة بمختلف المناطق تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، وتطبيق الخطة الموضوعة من قبل اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، بملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة وإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام. وأعدت المديرية حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة وبمشاركة ضباط شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي، بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية.

في مجال البحث الجنائي، تم ضبط 3 قطع أسلحة نارية وبيضاء ومتهما بحيازة مواد مخدرة، وفحص قاطني شقة مفروشة والقبض على 3 مسجلين. كما تمكنت الحملة بقيادة اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، والمقدم محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، من تنفيذ 97 حكما قضائيا متنوعا (2 جناية – 75 جزئى –