الان تتابع أفغانستان.. تصفية 20 مسلحًا من طالبان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: لقي 20 شخصًا حتفهم في هجوم جوي بإقليم كونار، شرق أفغانستان اليوم. وأكد عضوا المجلس المحلي بالإقليم، ولايات خان وسعد الله، إن الـ 20 ينتمون لحركة طالبان، وبينهم قائد ميداني وخبير متفجرات معروف. وقال سعد الله : إن نحو 20 مدنيًا أصيبوا في الهجوم الذي وقع بمنطقة “شولاتان” في “كونار”.

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