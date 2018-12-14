ترامب يوقع قانونا لمنح الرئيس أنور السادات ميدالية الكونجرس الذهبية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانونا لتكريم الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، ومنحه ميدالية الكونجرس الذهبية، وفقا لفضائية "الحرة".

وكان الكونجرس الأميركي مرر شهر أغسطس الماضي مشروع قانون يمنح الرئيس الراحل محمد أنور السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وحصل السادات على جائزة نوبل للسلام عام 1978 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجن، بعد توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" لإحلال السلام بين البلدين.

جدير بالذكر أن الكونجرس خصص ميدالية ذهبية كأعلى تعبير عن التقدير الوطني للإنجازات والمساهمات المتميزة، تمنح للأفراد والمؤسسات.

ووسع الكونجرس نطاق الميدالية بعد ذلك لتشمل الممثلين والمؤلفين والموسيقيين، والرواد في مجال الطيران والفضاء، والمستكشفين، والمنقذين، والأعيان في العلوم والطب، والرياضيين، والعاملين في المجال الإنساني، والموظفين العموميين، والمتلقين الأجانب.