فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ملكة جمال أميركا اعتذرت

اعتذرت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية سارة روز سامرز، بعد نشر مقطع فيديو لها وهي تسخر من ملكتي جمال فيتنام وكمبوديا، خلال مسابقة ملكة جمال الكون.

وواجهت الحسناء الأميركية انتقادات لاذعة، بعد سخريتها من زميلتيها ملكة جمال كمبوديا وملكة جمال فيتنام، بسبب عدم تحدثهما الإنجليزية، وذلك في بث مباشر على حسابها بتطبيق إنستغرام.

وقالت سامرز خلال البث: " (ملكة جمال فيتنام) لطيفة جدا وتدعي بأنها تتحدث الإنجليزية، ولكن عندما تحاول التحدث معها تبتسم وتهز رأسها فقط".

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ملكة جمال أميركا تسخر من زميلاتها الآسيويات

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ملكة جمال أميركا تسخر من زميلاتها الآسيويات اعتذرت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية سارة روز سامرز، بعد نشر مقطع فيديو لها وهي تسخر من ملكتي جمال فيتنام وكمبوديا، خلال مسابقة ملكة جمال الكون لأنهما لا تتكلمان الإنجليزية.

واتهمت سامرز بالعنصرية، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام عالمية، قبل أن تقدم ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2018 اعتذارا عن الواقعة.

واعتذرت سامرز على حسابها: " في اللحظة التي كنت أنوي فيها الإعجاب بشجاعة عدد قليل من أخواتي ، قلت إن شيئًا أدرك الآن أنه غير محترم ، وأعتذر عن ذلك".

وأكدت سامرز أنها تحدثت مع ملكات الجمال اللاتي تعرضن للإهانة من قبلها، واعتذرت لهن بشكل خاص، وأنهما تفهما موقفها.