أوغلو: نكثف جهودنا لعقد اللجنة الدستورية السورية قريبا

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، خلال حديث صحفي، أن "​روسيا​ و​تركيا​ تكثفان جهودهما لإطلاق اللجنة الدستورية السورية بأسرع وقت". ولفت جاويش أوغلو إلى "أننا نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على مذكرة إدلب وندعم الاستقرار في إدلب". وكان الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قد أعلن أن "روسيا جنبا إلى جنب مع شركائها متمسكة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية لوضع رؤية لإصلاح دستوري في ​سوريا​، وإطلاق أعمالها في أسرع وقت"، موضحا أن "مهمة تشكيل اللجنة الدستورية شديدة الدقة والحساسية وتتطلب صبرا كبيرا".

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