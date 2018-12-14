لافروف: قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية السورية جاهزة بشكل عام

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن ​روسيا​ و​إيران​ و​تركيا​ أعدت بشكل عام قائمة المشاركين في اللجنة ​الدستور​ية السورية وتنوي تسليمها للمبعوث الأممي إلى ​سوريا​ في الأسبوع القادم.

واكد لافروف للصحفيين بعد مشاركته في جلسة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود في باكو "أننا ندرك أن القائمة التي كانت تعمل عليها الحكومة والمعارضة بدعم كل من روسيا وتركيا وإيران جاهزة بشكل عام، وسنكون جاهزين لتقديم هذه القائمة باسم الأطراف السورية للمبعوث الأممي إلى سوريا، ​ستيفان دي ميستورا​، في أوائل الأسبوع القادم".

وعبر لافروف عن أمله بأن "يسمح ذلك بإنهاء هذه المرحلة الهامة من الجهود الأممية الهادفة إلى تحريك العملية السياسية، وبأن تتمكن اللجنة الدستورية من الاجتماع في جنيف في بداية العام المقبل".

واوضح أنه "في الأيام والأسابيع الأخيرة كنا نعمل بشكل نشيط في إطار مفاوضات ​أستانا​ بالتعاون مع شركائنا الأتراك والإيرانيين لمساعدة المعارضة و​الحكومة السورية​ في تشكيل اللجنة الدستورية التي يجب أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن وصياغة الدستور الجديد أو إصلاح الدستور القائم وإعداد ​الانتخابات​ العامة في سوريا على هذا الأساس"، مشيراً إلى أن "ممثلي روسيا زاروا ​أنقرة​ ودمشق ويتجهون غدا إلى ​طهران​".

وأكد لافروف "أنني ناقشت هذا الموضوع اليوم مع نظيري التركي مولود تشاووش أوغلو، ويوم أمس أجريت مكالمة هاتفية مع نظيري الإيراني جواد ظريف".