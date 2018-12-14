مسؤول إيراني: ستتم إزاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي "باور 373"

أعلن نائب قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العمید علي رضا إلهامي أن منظومة الدفاع الجوي "باور 373" تمضي في الفترة الحالية آخر مراحل تصنیعها وسيتم إزاحة الستار عنها قریبا.

وأوضح أن المنظومة الصاروخیة "باور 373" المعروفة بـ "إس 300" الإيرانیة، تحظى بإمكانات أكبر من منظومة "إس 300" الروسیة بمدى یبلغ أكثر من 200 كم، وارتفاع 27 كم وقد أجرت اختباراتها بنجاح.

وأعلن العمید إلهامي بأن العمل جار، في الوقت الحاضر، للارتقاء بمنظومة القیادة والسیطرة المحلیة تماما، والتابعة لمقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، وتجهیزها بإمكانيات جدیدة، حیث ستتم إزاحة الستار عنها بعد الانتهاء منها.

ولفت العميد إلهامي إلى أن "منظومة "النبي الأعظم" للقیادة والسیطرة التي أزيح الستار عنها قبل 3 أعوام، قادرة على التوجیه وتعقب الأهداف واتخاذ القرار للمنظومات الصاروخیة، وتخصیص نوع ​السلاح​ وتوقع أهداف العدو، وبوجود هذه المنظمة یتمكن القائد العسكري من اتخاذ القرار النهائي بسهولة، مع معطیات القیادة والسیطرة".