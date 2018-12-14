بيسكوف: اللقاء بين بوتين وترامب ضروري لمناقشة الأمن الاستراتيجي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "​الكرملين​" ​دميتري بيسكوف​، خلال مؤتمر صحفي، أن "​روسيا​ مستعدة لإجراء لقاء بين الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والأميركي ​دونالد ترامب​ لضرورتها لكلا الجانبين ومن أجل مناقشة ​الأمن​ الاستراتيجي".

ولفت إلى "أننا مازلنا على قناعة بأن هذا الاجتماع ضروري بالقدر نفسه لروسيا و​الولايات المتحدة​"، مشدداً على أنه "كما قال بوتين، لا يزال مستعدا لعقد اجتماع ثنائي على أعلى المستويات، إضافة إلى اجتماعات أخرى على مختلف المستويات لبدء نقاش القضايا الملحة، المتعلقة بالبلدين وقضايا الأمن الاستراتيجي للعالم بأسره".

واعتبر بيسكوف أن "الكرملين يوافق عدم إمكانية مقارنة أهمية إعادة ​السفن​ والبحارة إلى ​أوكرانيا​ مع القضايا، التي يمكن للرئيسين مناقشتها خلال القمة"، معربا عن "أمل روسيا بتوصل الولايات المتحدة إلى النتيجة نفسها".