أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، أن "روسيا مستعدة لإجراء لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب لضرورتها لكلا الجانبين ومن أجل مناقشة الأمن الاستراتيجي".
ولفت إلى "أننا مازلنا على قناعة بأن هذا الاجتماع ضروري بالقدر نفسه لروسيا والولايات المتحدة"، مشدداً على أنه "كما قال بوتين، لا يزال مستعدا لعقد اجتماع ثنائي على أعلى المستويات، إضافة إلى اجتماعات أخرى على مختلف المستويات لبدء نقاش القضايا الملحة، المتعلقة بالبلدين وقضايا الأمن الاستراتيجي للعالم بأسره".
واعتبر بيسكوف أن "الكرملين يوافق عدم إمكانية مقارنة أهمية إعادة السفن والبحارة إلى أوكرانيا مع القضايا، التي يمكن للرئيسين مناقشتها خلال القمة"، معربا عن "أمل روسيا بتوصل الولايات المتحدة إلى النتيجة نفسها".
شكرا لقرائتكم خبر عن بيسكوف: اللقاء بين بوتين وترامب ضروري لمناقشة الأمن الاستراتيجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .