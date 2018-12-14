فضل الله إفتتح المعرض التوجيهي السنوي لجمعية المركز الاسلامي للتوجيه

إفتتح النائب حسن فضل الله "المعرض التوجيهي السنوي"، الذي تنظمه "جمعية المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي"، للسنة الحادية عشرة على التوالي، في مجمع بلدية الغبيري الرياضي على طريق المطار.
وشارك في الافتتاح شخصيات سياسية ودينية وعسكرية وأكاديمية، في حضور طلاب ثانويات وكليات ومعاهد تربوية ومهنية.
وقد أكّد فضل الله، "مساعدة الطلاب على اختيار اختصاصاتهم العلمية المستقبلية"، مشددا على "أهمية هذا الحدث التربوي الكبير الذي ينظم كل عام للتوفيق بين ميول الطلاب وبين متطلبات سوق العمل".
واختتم حفل الافتتاح بجولة في أقسام المعرض.
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