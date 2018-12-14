النشرة: توتر محدود في الشارع التحتاني بعين الحلوة بعد فصل "فتح" عناصر مقربة من اللينو

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "حالة من التوتر المحدود تسود ​الشارع التحتاني​ في ​مخيم عين الحلوة​، بعد قيام قيادة "​حركة فتح​" بفصل عدد من العناصر المقرّبين من رئيس "التيار الإصلاحي" العميد محمود عبد الحميد عيسى "​اللينو​"، الّذين مازالوا مسجّلين على قيودها.

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